CorSera - Milan-Ibra: lo svedese vuole un anno e mezzo di contratto, rossoneri fermi a 6 mesi con opzione per la stagione successiva

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che tornerà a giocare in Italia e il Milan resta in prima fila per l'attaccante svedese. Il club di via Aldo Rossi ha offerto il massimo: 6 mesi di contratto a quasi 4 milioni di ingaggio con l’opzione per la stagione successiva. Secondo il Corriere della Sera, il giocatore vorrebbe un anno e mezzo di contratto, ma i rossoneri restano fermi alla loro proposta e non sembrano intenzionati a cambiarla.