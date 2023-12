CorSera - Milan, Ibrahimovic non sarà a Newcastle: ecco il motivo

vedi letture

Due giorni fa, Zlatan Ibrahimovic è stato nominato da RedBird come nuovo Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del Milan. In molti pensavano che il suo esordio nel nuovo ruolo sarebbe avvenuto a Newcastle in occasione della gara fondamentale per il destino europeo del Diavolo e invece la "prima" dello svedese nel nuovo ruolo avverrà domani a Milanello dopo che la squadra sarà rientrata dall'Inghilterra.

Ma come mai Ibra non sarà a Newcastle? Come riporta stamattina il Corriere della Sera, chi gl sta vicino assicura che si tratta di una scelta ben precisa e non casuale: lo svedese non vuole infatti con la sua presenza distrarre la squadra dall’impegno cruciale contro gli inglesi e così ha stabilito che il suo debutto da senior advisor sarà appunto domani nel Centro Sportivo di Milanello.