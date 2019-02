CorSera - Milan, il centrocampo fisico funziona: Biglia faticherà a riprendersi il posto

Il ritorno di Lucas Biglia è certamente un'ottima notizia per Rino Gattuso che avrà così maggiori alternative in mezzo al campo, anche se non sarà facile per l'argentino riprendersi il posto da titolare in mezzo al campo: lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che il centrocampo più fisico con Bakayoko davanti alla difesa sta funzionando alla grande.