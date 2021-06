CorSera - Milan, il riscatto di Tomori verrà formalizzato la prossima settimana

Il Chelsea non è in vena di favori, né su Giroud (ma il Milan lo prenderà solo a costo zero) né tantomeno sul fronte Tomori. Il riscatto del difensore, comunque, non è in discussione. Al contrario: l'accordo tra le parti è già stato raggiunto. Come riporta il Corriere della Sera, i Blues non concederanno lo sconto ai rossoneri, che quindi pagheranno i 28 milioni pattuiti lo scorso gennaio. L'affare verrà formalizzato la prossima settimana.