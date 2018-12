CorSera - Milan, il silenzio assordante della società: nessuno ha smentito le voci su Gattuso

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, Rino Gattuso è sempre più solo e le prossime due partite contro Frosinone e Spal saranno decisive per il futuro della sua panchina. Da via Aldo Rossi, non sono arrivate poi smentite su questo ultimatum, un silenzio assordante che rende ancora più in bilico la posizione del tecnico rossonero.