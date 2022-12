CorSera - Milan in ansia per il rinnovo di Leao: l’avvocato Ted Dimvula è atteso a Milano nei primi giorni del nuovo anno

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera, il rinnovo che preoccupa di più è sempre quello di Rafael Leao. Come riporta il Corriere della Sera, il suo avvocato Ted Dimvula è atteso a Milano nei primi giorni del nuovo anno per proseguire i colloqui con i dirigenti del Milan. Per convincere l'attaccante portoghese a porlungare, il club di via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro.