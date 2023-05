CorSera - Milan, in caso di forfait di Leao pronto Saelemaekers. In alternativa c’è Rebic

MilanNews.it

Stefano Pioli nutre ancora qualche speranza di recuperare Rafael Leao per l'euroderby di mercoledì, ma intanto studia già il piano B se il portoghese non dovesse farcela: in caso di forfait, come riferisce il Corriere della Sera, è pronto Alexis Saelemakers, entrato bene in campo anche contro la Lazio. L'alternativa più offensiva sarebbe invece Ante Rebic, il quale però sta vivendo una stagione piuttosto deludente.