CorSera - Milan, in caso di operazione Bonaventura rischia uno stop dai 3 ai 5 mesi

Dopo Biglia, il Milan potrebbe perdere un altro centrocampista titolare per diverso tempo: l'infiammazione al ginocchio di Giacomo Bonaventura non si sta infatti risolvendo e per questo motivo il giocatore non esclude di sottoporsi nelle prossime settimane a intervento chirurgico. Secondo il Corriere della Sera, in caso di operazione, lo stop potrebbe essere dai 3 ai 5 mesi.