Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, in settimana verranno ufficializzati gli innesti di Paolo Maldini e di Zvonimir Boban, i quali saranno i futuri punti di riferimento dell’area sportiva del Milan. Poi, per completare il team dirigenziale, mancherà solo il direttore sportivo.