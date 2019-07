Nella giornata di oggi, è in programma un incontro tra il Milan e la Fiorentina per provare a sbloccare la trattativa per Jordan Veretout: nell'affare per arrivare al centrocampista francese, i rossoneri continuano a voler inserire il cartellino di Lucas Biglia, il quale potrebbe essere la chiave per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.