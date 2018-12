CorSera - Milan, infiammazione al pube per Suso: oggi farà un provino in vista della gara contro la Spal

Suso è alle prese con un’infiammazione al pube e oggi effettuerà un provino a Milanello per capire se riuscirà a scendere in campo domani sera contro la Spal: lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che se Se non ci sarà per l’ultima partita del 2018, si conta però di averlo a disposizione per la Supercoppa con la Juventus.