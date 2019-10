CorSera - Milan, Inter e le difficoltà di riadattare San Siro

In merito alla questione del nuovo stadio di Milan e Inter, il tema più spinoso resta sempre il futuro di San Siro, coni i due club che vorrebbero demolirlo, mentre il Comune di Milano spinge per una sua rifunzionalizzazione. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, appare praticamente impossibile mantenere la struttura esistente per farci giocare le squadre femminili, anche perchè in quel caso non ci sarebbe lo spazio per realizzare gli uffici, l’hotel e il resto del distretto. Anche la rifunzionalizzazione del Meazza sembra piuttosto complicata: se demolirlo costerebbe circa 40 milioni di euro, riadattarlo per esempio abbattendo il terzo anello, mantenendo le rampe storiche e realizzando all’interno uffici o altre attività commerciali, costerebbe senza dubbio molto di più, forse il doppio. Anche i tempi, ovviamente, sarebbero molto più lunghi.