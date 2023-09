CorSera - Milan, Kalulu a rischio per il derby per un problema muscolare

La pausa per le nazionali non ha portato in casa rossonera solo l'infortunio di Giroud, ma anche quello di Pierre Kalulu, il quale è a rischio per il derby di sabato per un problema muscolare rimediato in allenamento a Milanello (non è stato convocato e quindi è rimasto a lavorare con il Milan). A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.