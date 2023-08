CorSera - Milan, Kalulu nel mirino del Bayern Monaco ma Pioli lo vuole tenere

vedi letture

Il Bayern Monaco ha un accordo con l'Inter per la cessione di Pavard, ma senza l'arrivo di un nuovo difensore il tecnico Tuchel non darà il suo ok all'addio del francese. Tra i giocatori che piacciono ai tedeschi, c'è anche il rossonero Pierre Kalulu, ma Stefano Pioli lo vuole trattenere a Milanello. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.