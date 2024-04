CorSera - Milan, l'addio di Pioli è ormai sicuro e avverrà nelle modalità più amichevoli possibili

vedi letture

Tutti uniti e compatti fino al termine della stagione, poi le strade di Stefano Pioli e del Milan si divideranno dopo quasi cinque anni: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, l'addio del tecnico di Parma è ormai sicuro e avverrà nelle modalità più amichevoli possibili, rendendo omaggio a un tecnico che ha vinto uno scudetto, ha raggiunto una semifinale di Champions e in generale ha riportato in alto il club di via Aldo Rossi.

Ora però arriva il difficile: a chi affidare la panchina del Milan? Da capire quale linea prevarrà: se quella di prendere un tecnico non divisivo, abituato a lavorare con i giovani, non accentratore di attenzioni e responsabilità secondo le le convinzioni del fondo RedBird, oppure se "ascoltare" i tifosi e andare su un tecnico top come Antonio Conte, che è il preferito anche di Zlatan Ibrahimovic.