CorSera - Milan, l'importanza del ritorno di Leao. Ma da solo non può bastare per la rimonta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'assenza di Rafael Leao nel derby di andata si è fatta sentire tantissimo. Domani sera è in programma il match di ritorno delle semifinali di Champions League e per fortuna il portoghese tornerà a disposizione di Stefano Pioli: l'ex Lille vale metà Milan, ma da solo non può bastare per rimontare lo 0-2 di sei giorni fa. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.