CorSera - Milan, l'involuzione di Piatek e il ritardo di marturazione di Leao: ecco perchè Maldini e Boban provano ad accelerare per Ibra

Come riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, l'involuzione di Kris Piatek e il ritardo di maturazione di Rafael Leao stanno spingendo Paolo Maldini e Zvone Boban a cercare un nuovo attaccante per gennaio ed in particolare ad accelerare su Ibrahimovic, il grande obiettivo rossonero del mercato invernale.