CorSera - Milan, l'obiettivo è in piedi Romagnoli e Musacchio per la trasferta di Atene del 13 dicembre

Rino Gattuso spera di recuperare presto qualche infortunato, in primis Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in casa rossonera l'obiettivo è quello di rimettere in piedi i due difensori centrali per la trasferta di Atene del 13 dicembre, decisiva per il passaggio del turno in Europa League.