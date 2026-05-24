CorSera: "Milan, l'ultimo sforzo. Allegri: "'Il futuro è adesso'. C'è feeling con Cardinale"

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Max Allegri non vuole pensare al futuro, ma solo alla gara di questa sera contro il Cagliari perchè c'è una qualificazione in Champions da conquistare

In vista dell'ultima gara della stagione di questa sera, il Corriere della Sera titola così oggi: "Milan, l'ultimo sforzo. Allegri: "'Il futuro è adesso'. C'è feeling con Cardinale". A San Siro contro il Cagliari, ai rossoneri basta una vittoria per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, da cui dipenderà anche il futuro del Diavolo e di Max Allegri. Ieri in conferenza stampa, il tecnico livornese ha preferito non pensare a cosa succederà dopo la partita, ma il focus deve essere solo la gara contro i sardi: "Per quanto riguarda il futuro credo che il futuro sia domani, è la partita più importanti per tutti. Per tutti gli addetti ai lavori dentro Milanello, a Casa Milan e per i tifosi. Domani ci sarà lo stadio pieno, una vittoria dovrà essere un ringraziamento per loro che per tutto l'anno, anche nei momenti difficili, ci sono stati vicini. Saranno 100 minuti difficili, ci sono molte pressioni. Ma dovremo avere serenità".

Per restare al suo posto, non è un mistero che Allegri chieda garanzie tecniche sul mercato e una maggiore chiarezza nei rapporti con i dirigenti. Il patron Gerry Cardinale, con cui Max ha un ottimo rapporto e che stasera è atteso a San Siro per stare vicino alla squadra rossonera nella partita più importante della stagione, lo vuole accontentare.