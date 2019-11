CorSera - Milan, la difesa fa acqua: serve solidità

Dopo aver provato la difesa a tre, mister Pioli, contro la Juve, confermerà la linea difensiva a quattro, ma cambia fino a un certo punto. Come riporta il Corriere della Sera, il Milan ha un bisogno estremo di trovare solidità in un reparto che fa acqua da tutte le parti, come dimostrano i quasi due gol presi in media a partita nelle ultime otto uscite. Davvero troppi per continuare realisticamente a credere in una svolta.