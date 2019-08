Prima ufficiale sulla panchina milanista per Marco Giampaolo, il quale, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha esternato tutto il suo ottimismo in vista dell’esordio di Udine. Come evidenzia il Corriere della Sera, il tecnico rossonero non ha tradito particolari emozioni alla vigilia della stagione più importante della sua carriera, la sua grande chance, da lui stesso definita "un sogno".