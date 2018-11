CorSera - Milan, la sanzione Uefa non manderà in fumo il piano Ibra

L’arrivo a gennaio di Ibrahimovic è sempre più probabile. Come riporta il Corriere della Sera, l’intesa c’è: contratto di 6 mesi a 2.7 milioni di euro. Ora tutto dipende dall’entità della sanzione UEFA che però difficilmente sarà tale da mandare in fumo il piano di Leonardo. Intanto Gattuso, per la prima volta, ha smesso di dribblare l’argomento: Rino, nel corso della conferenza stampa di ieri, è stato piuttosto esplicito sul tema Ibra.