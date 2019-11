CorSera - Milan, la sensazione è che la proposta economica da 6 mln per 18 mesi non soddisfi del tutto Ibra

In via Aldo Rossi sono in attesa della risposta di Zlatan Ibrahimovic, che però ha chiesto un po' di tempo prima di comunicare la sua decisione: secondo il Corriere della Sera, la sensazione dei dirigenti milanisti è che la proposta economica da 6 milioni di euro per 18 mesi non soddisfi del tutto lo svedese, mentre il club rossonero la giudica più che giusta.