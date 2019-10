CorSera - Milan, l’alleato di Giampaolo: la mancanza di alternative”

Il futuro di Giampaolo passa inevitabilmente dalla gara contro il Genoa, ma il tecnico rossonero, come evidenzia il Corriere della Sera, ha dalla sua un alleato forte: la quasi totale mancanza di alternative. Rudi Garcia, infatti, avrebbe messo un altro club in cima alla sua lista, mentre allenatori top come Mourinho e Allegri non accetterebbero. Gattuso e Spalletti, invece, sono opzioni complesse (il primo s’è lasciato male, il secondo è fuori budget). Gli altri, da Ranieri in giù, non scaldano.