Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Stefano Pioli ha due convinzioni: innanzitutto che il Milan non è scarso come le prime sette giornate di campionato hanno fatto sembrare. Inoltre, per riconfigurarlo, occorre sottrarre informazioni e non aggiungerle: con Giampaolo, i rossoneri pensavano infatti troppo quando scendevano in campo e quindi sbagliavano.