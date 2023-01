CorSera - Milan, le parole di Pioli alla squadra: niente drammi e testa alle prossime partite

MilanNews.it

La rimonta subita contro la Roma ha lasciato il segno in casa rossonera. Stefano Pioli ha parlato alla squadra per provare a tirare su il morale: come riferisce il Corriere della Sera, il tecnico del Milan ha detto ai suoi giocatori di non fare drammi, di non guardare la classifica e di concentrarsi sui prossimi match che attendono il Diavolo, tra cui anche la Supercoppa italiana contro l'Inter in programma il 18 gennaio.