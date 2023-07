CorSera - Milan, le trattative per Musah e Danjuma hanno subito un rallentamento

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, in casa rossonera avrebbero subito un rallentamento le trattative per Yunus Musah e soprattutto per Arnaut Danjuma: se da una parte quella per il centrocampista americano del Valencia potrebbe anche sbloccarsi a giorni, si è complicata parecchio quella per l'attaccante del Villarreal dopo che il club spagnolo ha chiesto l'inserimento dell'obbligo di riscatto nell'affare.