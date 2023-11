CorSera: "Milan, Leao, Pioli e i nuovi arrivati: crisi aperta, nessuno è senza colpe"

"Milan, Leao, Pioli e i nuovi arrivati: crisi aperta, nessuno è senza colpe": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che dietro al momento difficile del Diavolo non c'è un solo colpevole, ma tutti hanno le proprie responsabilità. Dal tecnico che ha certamente commesso degli errori nelle ultime settimane (ma per ora ha ancora la fiducia del club), ai giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero fino al mercato estivo che per ora non sta dando i frutti sperati.