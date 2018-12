CorSera - Milan, Leonardo esclude il ritorno di Ibra: "Resterà al Los Angeles Galaxy"

Il sogno dei tifosi rossoneri di rivedere Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera è purtroppo svanito ieri sera dopo il pareggio del Torino. Ad annunciare che lo svedese non arriverà nel mercato di gennaio è stato Leonardo: "Sarebbe stata una bella storia, ma non arriverà. Resterà al Los Angeles Galaxy" le parole del dirigente milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.