CorSera - Milan, Leonardo in panchina è solo una suggestione

La posizione di Gattuso è sempre più delicata. Un altro risultato negativo, infatti, potrebbe costare il posto al tecnico. Ma chi potrebbe essere l’eventuale sostituto? Difficile Conte, più probabile Donadoni. Come riporta il Corriere della Sera, però, si è fatta strada anche una suggestione, quella di Leonardo pronto a tornare in panchina. Ipotesi, comunque, mai esplicitata in società, dal momento che Leo ha ormai un ruolo dirigenziale ben chiaro. Eppure individuare una possibile alternativa al momento non è facile. La speranza, ovviamente, è che Gattuso si riprenda, come già aveva saputo fare la scorsa stagione.