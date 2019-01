CorSera - Milan, l’essenza del nuovo corso: fuori Higuain, dentro Piatek

Largo ai giovani. È l’essenza del nuovo corso, scrive stamane il Corriere della Sera. Fuori un 31enne come Higuain, che non vedeva l’ora di tagliare la corda, dentro un 23enne con enorme voglia di imporsi come Piatek. Il polacco resta una scommessa, questo è chiaro, ma allo stesso tempo era una delle migliori soluzioni possibili sul mercato, se non la migliore in assoluto.