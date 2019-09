CorSera: "Milan, l’incubo anno zero"

Nella sezione sportiva de Il Corriere della Sera oggi in edicola troviamo un articolo sul Milan, titolato: "I dubbi della linea verde: Milan, l'incubo anno zero". Che sarebbe stata una ricostruzione lunga e complessa non lo ha mai nascosto nessuno, né l’a.d. Gazidis, né Maldini, né Boban, che hanno più volte ripetuto lo slogan "Torneremo grandi, ma ci vorrà tempo". Il Milan era un enigma in estate e lo è anche ora ed i dubbi sul mercato restano, alzati anche dallo stesso Boban "Bene i giovani, ma forse qualche esperto dovevamo prenderlo". Il risultato è stato un’opera di rinnovamento estrema, assoluta, quasi esasperata. E l’impressione è che oggi come oggi questo Milan non sia immediatamente competitivo per un posto Champions.