CorSera - Milan, Maignan e Theo non dovrebbero essere in dubbio per l'Inter

Oltre a Giroud e Kalulu, in casa rossonera c'è un po' di preoccupazione anche per le condizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez, i quali hanno saltato alcuni allenamenti con la Francia: come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, i due francese non dovrebbero essere in dubbio per il prossimo match del Milan contro l'Inter in programma sabato alle 18 a San Siro.