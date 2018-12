CorSera - Milan, missione terzo posto: ma occhio al Torino

Grazie allo scivolone dell’Inter, il Milan, stasera con il Torino (finora mai sconfitto in trasferta), ha l’occasionissima di catapultarsi a una sola lunghezza dal terzo posto. L’opportunità - osserva il Corriere della Sera - potrebbe generare ondate di euforia, pericolo che Gattuso cerca di arginare per una serie di motivi. Il primo è rappresentato dal valore della squadra granata, spinta dall’entusiasmo per il piazzamento in Europa League.