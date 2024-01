CorSera - Milan, Moncada chiude la porta all'arrivo di un altro centravanti: avanti con Giroud e Jovic

vedi letture

Per settimane si è parlato del possibile arrivo a gennaio al Milan di un nuovo centravanti, ma ora lo scenario è cambiato come ha spiegato anche ieri Geoffrey Moncada, dt rossonero, a Sky prima del match contro l'Empoli: "Abbiamo Giroud e Jovic, sono i nostri due numeri 9. Stanno facendo bene, stanno segnando. Non possiamo cercare sempre giocatori sul mercato, abbiamo loro e dobbiamo sfruttarli".

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, le parole del dirigente milanista hanno chiuso di fatto la porta all'arrivo di un nuovo attaccante. Avanti dunque con Olivier Giroud, che ieri è arrivato in doppia cifra di reti per la 14^ stagione di fila, e Luka Jovic, il quale è in grandissima forma nell'ultimo periodo tanto da aver segnato 5 reti nelle ultime sei gare che ha giocato. Ieri a Empoli il serbo è stato in panchina per 90', ma è destinato a partire titolare mercoledì nei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta.