CorSera - Milan-Napoli atto secondo

A soli tre giorni di distanza dal pareggio di campionato, nel quale a mostrare qualcosa di meglio erano stati a sorpresa i rossoneri, Milan e Napoli tornano nella ghiacciaia di San Siro per un quarto di finale di Coppa Italia che nessuna delle due può permettersi di snobbare. Come riporta il Corriere della Sera, si tratta di una sfida crocevia: chi si ferma passa giorni amari. Con la Juventus sempre più sovrana in Serie A, infatti, la Coppa Italia assume un significato diverso e un peso specifico nettamente superiore: da inutile coppetta senza senso a prezioso trofeo salva stagione.