CorSera: "Milan-Napoli, lo strano bis. La mossa Bennacer, Osimhen più no che sì"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan-Napoli, lo strano bis. La mossa Bennacer, Osimhen più no che sì": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che gli azzurri partono ancora favoriti, ma non come prima del 4-0 per il Diavolo di due settimane fa in Serie A. Quella vittoria ha dato certezze alla squadra di Pioli, mentre ne ha tolte un po' a quella di Spalletti. Il tecnico rossonero confermerà la stessa squadra vista al Maradona, con Bennacer che agirà ancora da trequartista. In casa Napoli, Osimhen spinge per giocare, ma non si vogliono correre rischi. Sarà decisivo il provino di questa mattina.