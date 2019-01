CorSera - Milan, no definitivo del Watford per Deulofeu: gli inglesi valutano lo spagnolo non meno di 25 mln

Gerard Deulofeu non tornerà a giocare nel Milan in questa finestra di mercato invernale: come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, domenica il club di via Aldo Rossi avevano chiesto lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto per un’operazione da 16 milioni di euro, ma gli inglesi valutano l'esterno non meno di 25 milioni.