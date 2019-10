CorSera - Milan, non è tutto da buttare: ottimo approccio alla partita dei rossoneri

Nonostante non siano arrivati i tre punti per il gol al 92' di Calderoni, ieri sera contro il Lecce a San Siro si sono viste diverse cose buone nel primo Milan di Stefano Pioli: l'approccio alla partita è stato per esempio molto positivo, con i rossoneri che sono scesi in campo con grande determinazione e voglia di fare. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.