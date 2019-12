CorSera - Milan, nuova offerta per Ibra: rinnovo in base al rendimento

Il Corriere della Sera fa il punto sulla trattativa per il ritorno al Milan di Ibrahimovic. Nella serata di domenica, quindi dopo la disfatta di Bergamo, i vertici rossoneri hanno contattato lo svedese presentandogli una nuova proposta. L’offerta non è stata modificata nei termini economici quanto negli aspetti contrattuali. La durata dell’accordo si trasformerebbe da 6 mesi a 18 non in base alla qualificazione all’Europa ma al rendimento in campo. Ibra si è preso qualche giorno per riflettere con i familiari. Il Milan è fiducioso e spera di averlo a disposizione per il 30 dicembre a Milanello, quando riprenderanno gli allenamenti.