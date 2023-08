CorSera - Milan, obiettivo Taremi ma il Porto lo valuta 25 milioni

Il Milan spera ancora di chiudere l'arrivo di un altro centravanti, vale a dire Mehdi Taremi, ma non sarà facile chiudere questa operazione in questi ultimi quattro giorni di mercato estivo. Questo perchè, come riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Porto continua a valutare l'attaccante iraniano 25 milioni di euro, nonostante abbia ancora un solo anno di contratto.