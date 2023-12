CorSera - Milan, oggi attese novità sugli infortuni di Pobega e Okafor ma fittra un cauto ottimismo

La bella vittoria di ieri del Milan contro il Monza per 3-0 a San Siro è stata un po' rovinata dagli ennesimi infortuni che hanno colpito la squadra rossonera: a metà primo tempo si è infatti fermato Tommaso Pobega per un problema all'anca, mentre nella ripresa è toccato a Noah Okafor lasciare il terreno il gioco per un problema muscolare alla coscia.

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, oggi si saprà qualcosa in più su questi infortunati, ma filtra un cauto ottimismo. La speranza è che siano problemi non gravi perchè in questo momento della stagione Stefano Pioli ha bisogno di tutti per trovare continuità in campionato e provare ad avvicinarsi alle prime due posizioni.