CorSera - Milan, oggi è il giorno di Gazidis: l’Arsenal come modello

Oggi è il giorno in cui Ivan Gazidis verrà nomitato ufficialmente nuovo amministratore delegato del Milan. Come spiega il Corriere della Sera, il manager sudafricano avrà l’Arsenal come modello, dove ha fatto un piccolo capolavoro a livello di ricavi. Gazidis sarà in relazione diretta con Gordon Singer, del quale ha sposato in toto il progetto.