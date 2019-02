CorSera - Milan, papà e agente di Cutrone a Madrid ma nessun incontro con l'Atletico

Mercoledì sera, al Wanda Metropolitano in occasione di Atletico Madrid- Juventus, erano presenti sugli spalti anche il papà e l'agente di Patrick Cutrone: in molti hanno supposto che si trovassero lì per parlare con i dirigenti dei Colchoneros, ma in reatà da Madrid assicurano che non c'è stato nessun incontro tra l'entourage del centravanti rossonro e il club spagnolo. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.