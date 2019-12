Lucas Paquetà, poco utilizzato finora da Pioli, è in uscita dal Milan a gennaio. Sul brasiliano c'è il forte interesse del PSG di Leonardo, ma il Milan non ha nessuna intenzione di fare sconti per il talento verdeoro: come spiega il Corriere della Sera, per evitare minusvalenze il club parigino dovrà mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro.