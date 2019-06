Parte stanotte l’attesa Coppa America. La gara inaugurale vedrà impegnato il Brasile padrone di casa contro la Bolivia. Una grande vetrina per Lucas Paquetà, convocato dal commissario tecnico verde-oro per questa importante competizione. Come riporta il Corriere della Sera, il giovane brasiliano sarà il trequartista di Giampaolo nel 4-3-1-2 del tecnico abruzzese.