CorSera - Milan-Parma alle 12.30, Gattuso non ci sta

Gattuso non ci sta e va all’attacco. Come riporta il Corriere della Sera, l’orario delle 12.30 per la gara di domani fra Milan e Parma non va giù al tecnico rossonero, che ieri ha esternato il suo pensiero ai microfoni di Milan TV: "È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l’anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco". Per quanto riguarda la partita, Rino avrà a disposizione sia Cutrone che Bakayoko: entrambi si erano leggermente infortunati giovedì in Europa League, ma hanno recuperato.