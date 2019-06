CorSera - Milan, per Ceballos servono 50 milioni: i rossoneri spingono per il prestito biennale con diritto di riscatto

Dopo il viaggio di Maldini e Boban a Madrid di qualche giorno fa, il Milan ha messo nel mirino un giocatore in uscita dal Real, cioè Dani Ceballos, centrocampista impegnato in questo momento nell'Europeo Under 21 con la Spagna. Secondo il Corriere della Sera, lo spagnolo costa 50 milioni di euro, ma i rossoneri spingono per il prestito biennale con diritto di riscatto.