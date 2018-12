CorSera - Milan, per il centrocampo c'è sempre Fabregas nel mirino: offerto un contratto di due anni e mezzo a 4 milioni più bonus

Il Milan cerca un grande centrocampista per gennaio e il primo nome della lista è sempre quello di Cesc Fabregas: come riporta il Corriere della Sera, Leonardo è in trattativa da qualche settimana con l'agente dello spagnolo, al quale ha offerto un contratto di due anni e mezzo a 4 milioni più bonus. Per lasciarlo partire, però, il Chelsea chiede 10 milioni di sterline.