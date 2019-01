CorSera - Milan, per l'attacco spunta il nigeriano Osimhen del Charleroi

Dopo il no del Watford per Deulofeu, il Milan ha spostato le sue attenzioni su un altro attaccante, cioè Victor Osimhen, nigeriano classe 1998 di proprietà del Wolfsburg e ora in prestito al Charleroi. Come spiega il Corriere della Sera, il club belga può riscattare il giocatore per 3,5 milioni, ma poi per rivenderlo ai rossoneri chiedono almeno 15 milioni di euro.